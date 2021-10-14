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У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers

Четвер, 14 жовтня 2021, 04:30
Marcelo Hernandez/Getty Images

Опозиція в Чилі почала процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєрі в зв'язку з можливими порушеннями під час продажу гірничодобувної компанії - після того, як нові подробиці угоди були розкриті в Pandora Papers.

Джерело: The Guardian

Деталі: Сім'я Піньери продала свою частку в проекті рудника "Домінга" в 2010 році його близькому другу і діловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Розслідування документів Pandora виявило докази, що дозволяють припустити, що частина платежу містила пункт, який вимагає від уряду не посилювати заходи з охорони довкілля в районі, пропонованому для шахти на півночі Чилі. Державна прокуратура Чилі заявила, що почне розслідування можливих звинувачень в корупції і податкових порушеннях, пов'язаних з продажем.

Піньєра відкинув звинувачення і заявив, що порушень не було.

Хайме Наранхо, лівий депутат нижньої палати і один з ініціаторів процедури імпічменту, сказав, що Піньєра "відкрито порушив конституцію ... серйозно підірвав честь нації".

Остання пропозиція про імпічмент президенту може бути винесена на голосування Конгресу перед першим туром загальних виборів в Чилі 21 листопада. Якщо він схвалений нижньою палатою, він переміщається в сенат, де він повинен бути схвалений більшістю в дві третини голосів.

Довідка: Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, більш як 330 чиновників у 90 країнах світу, митців та убивць.

Понад 600 журналістів із 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйонів конфіденційних файлів. До роботи над цими файлами долучилися й українські журналісти з агенції "Слідство.Інфо".

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми. Таких політиків всього 336, і тільки з України - 38. На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами. У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

Загалом у Pandora Papers більш як півтори тисячі українців, серед яких олігархи, колишні та чинні посадовці, депутати та навіть зірки спорту і естради.

Теми: імпічмент


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