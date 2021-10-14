В Чили начали процедуру импичмента президенту после публикации Pandora Papers

Оппозиция в Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании - после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers.

Источник: The Guardian

Детали: Семья Пиньеры продала свою долю в проекте рудника "Доминга" в 2010 году его близкому другу и деловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили. Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей.

Пиньера отверг обвинения и заявил, что нарушений не было.

Хайме Наранхо, левый депутат нижней палаты и один из инициаторов процедуры импичмента, сказал, что Пиньера "открыто нарушил конституцию... серьезно подорвал честь нации".

Последнее предложение об импичменте президенту может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если он одобрен нижней палатой, он перемещается в сенат, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы. Таких политиков всего 336, и только в Украине - 38. На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе - по 11.

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.