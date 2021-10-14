Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Чили начали процедуру импичмента президенту после публикации Pandora Papers

Четверг, 14 октября 2021, 04:30
Marcelo Hernandez/Getty Images

Оппозиция в Чили начала процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньере в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании - после того, как новые подробности сделки были раскрыты в Pandora Papers.

Источник: The Guardian

Детали: Семья Пиньеры продала свою долю в проекте рудника "Доминга" в 2010 году его близкому другу и деловому партнеру Карлосу Альберто Делано. Расследование документов Pandora выявило доказательства, позволяющие предположить, что часть платежа содержала пункт, требующий от правительства не усугублять меры по охране окружающей среды в районе, предлагаемом для шахты на севере Чили. Государственная прокуратура Чили заявила, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции и налоговых нарушениях, связанных с продажей.

Пиньера отверг обвинения и заявил, что нарушений не было.

Хайме Наранхо, левый депутат нижней палаты и один из инициаторов процедуры импичмента, сказал, что Пиньера "открыто нарушил конституцию... серьезно подорвал честь нации".

Последнее предложение об импичменте президенту может быть вынесено на голосование Конгресса перед первым туром всеобщих выборов в Чили 21 ноября. Если он одобрен нижней палатой, он перемещается в сенат, где он должен быть одобрен большинством в две трети голосов.

Справка: Pandora Papers – это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 миллионов конфиденциальных файлов. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

В расследовании Pandora Papers Украина является мировым лидером по количеству политиков, которые используют оффшорные схемы.  Таких политиков всего 336, и только в Украине - 38. На втором месте среди фигурантов - Россия с 19 фигурантами. В Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Гондурасе - по 11.

Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев, среди которых олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады.

Темы: импичмент
powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч

Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны

Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID

Во время показа фильма о Голодоморе на центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные

фотоПоздравление с 14 октября: на странице консульства РФ появился "список российских шпионов"

видеоЗеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

Все новости...
импичмент
Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters
Парламент Албании объявил импичмент президенту
Десятки тысяч бразильцев вышли на протесты — требуют импичмента Болсонару
Последние новости
08:59
Полиция Норвегии рассматривает как теракт убийство из лука 5 человек
08:44
Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию
08:18
Количество смертей от Covid в Украине перевалило за 60 тысяч
08:00
Главные новости четверга и ночи: марш в Киеве, на грани "красной" зоны
07:27
Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС
06:36
Украина – 5-я в мире и 2-я в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
Сидней отменит обязательный карантин для иностранных туристов
04:37
Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали
03:57
Англия упрощает въезд туристам
02:58
В США отзывают ковид-тесты, которые могут дать ложный положительный результат
Все новости...