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Окупанти поранили українського військового

Четвер, 14 жовтня 2021, 07:40
Окупанти поранили українського військового
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

13 жовтня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню – внаслідок цього український  військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля Водяного на Приазов’ї ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік Новотошківського російсько-окупаційні війська двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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