Окупанти поранили українського військового
13 жовтня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню – внаслідок цього український військовослужбовець дістав поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Як зазначається, воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.
Зокрема, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.
В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Біля Водяного на Приазов’ї ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.
В бік Новотошківського російсько-окупаційні війська двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.