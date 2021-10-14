Окупанти поранили українського військового

13 жовтня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню – внаслідок цього український військовослужбовець дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, поблизу Шумів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.

В районі Катеринівки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В напрямку Мар’їнки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Причепилівки найманці стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Біля Водяного на Приазов’ї ворог застосував гранатомети різних систем та стрілецької зброї.

В бік Новотошківського російсько-окупаційні війська двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції українських воїнів біля Новотроїцького ворог обстріляв з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.