Оккупанты ранили украинского военного

13 октября оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня - в результате этого украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки наемники стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружия.

В сторону Новотошковского российско-оккупационные войска дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.