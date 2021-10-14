Оккупанты ранили украинского военного
13 октября оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня - в результате этого украинский военнослужащий получил ранения.
Источник: штаб ООС
Детали: Как отмечается, воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В частности, вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Причепиловки наемники стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружия.
В сторону Новотошковского российско-оккупационные войска дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали огонь в ответ.