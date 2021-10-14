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Оккупанты ранили украинского военного

Четверг, 14 октября 2021, 07:40
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

13 октября оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня - в результате этого украинский военнослужащий получил ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Как отмечается, воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки наемники стреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

У Водяного на Приазовье враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружия.

В сторону Новотошковского российско-оккупационные войска дважды стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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