Почти 19 тысяч новых больных: COVID дошел до показателей апреля

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксирован 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19, умерло 412 больных.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализировано за сутки 4633 человека, выздоровели – 7630 человек.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

Больше всего умерших от коронавируса – в Донецкой (38), а также в Днепропетровской (36) и Одесской (34) областях.

Среди новых заболевших – 1748 детей и 368 медработников.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 597 275 человек; выздоровели – 2 311 991 человек; летальных исходов – 59 935; проведено ПЦР-тестов – 13 442 985.

Справка: Антирекорд суточного количества больных COVID в Украине был зафиксирован 2 апреля - 20 341 случай.

Что предшествовало: За сутки 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 471 летальный случай от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4 901 человека, выздоровели 6 462 человека.

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