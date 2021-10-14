5 областей перебувають на межі "червоної" зони – санлікар

На межі з червоною зоною епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі Українського радіо, повідомляє Укрінформ, дані МОЗ

Пряма мова: "Маємо констатувати, що епідемічна ситуація прогнозовано погіршується. Ми вже маємо рішення про переведення Херсонської області, це перша область, яка рішенням комісії ТЕБ та НС була переведена в червоний рівень, і цей рівень епідемічної небезпеки буде запроваджений з 15 жовтня. Ми бачимо що в цій області ситуація зараз найгірша".

Деталі: Він додав, що також Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська області перебувають на межі помаранчевої та червоної зони.

"Поки що вдається ситуацію втримати або за рахунок розгортання додаткових ліжок, або ресурсів системи охорони здоров’я, або за рахунок що включаються нові механізми по тестуванню. Але ситуація поступово погіршується", – додав заступник міністра.

Кузін також повідомив, що МОЗ очікує пікових навантажень на систему охорони здоров’я у другій половині листопада.

"Пікові навантаження на систему охорони здоров’я у нас очікуються все-таки на другу половину листопада", - сказав він.

Коментуючи високі показники смертності внаслідок COVID-19 останніми днями, Кузін зауважив, що це пов’язано, зокрема, з тим, що зараз поширений штам "Дельта", який є більш агресивним і заразним.

Більше деталей: Водночас, як видно з опублікованих МОЗ даних щодо захворюваності на COVID-19, станом на 14 жовтня Донецька, Житомирська, Запорізька, Одеська і Сумська області відповідають критеріям "червоної" зони.

"Червоний" рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом трьох днів підряд двох та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, - більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення - більше ніж 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) - більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - більш як 50%.

Що передувало: З 15 жовтня територія Херсонської області переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. Таке рішення прийняла 12 жовтня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Кілька областей України уже відповідають критеріям "червоного" регіону за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає.