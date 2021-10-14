5 областей находятся на грани "красной" зоны – санврач

На грани красной зоны эпидемической опасности находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

Источник: замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, сообщает Укринформ, данные Минздрава

Прямая речь: "Должны констатировать, что эпидемическая ситуация прогнозируемо ухудшается. Мы уже имеем решение о переводе Херсонской области, это первая область, которая решением комиссии ТЭБ и ЧС была переведена в красный уровень, и этот уровень эпидемической опасности будет введен с 15 октября. Мы видим, что в этой области ситуация сейчас наихудшая".

Детали: Он добавил, что также Житомирская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области находятся на грани оранжевой и красной зоны.

"Пока удается ситуацию удержать или за счет развертывания дополнительных коек, или ресурсов системы здравоохранения, либо за счет включения новых механизмов по тестированию. Но ситуация постепенно ухудшается", - добавил замминистра.

Кузин также сообщил, что Минздрав ожидает пиковых нагрузок на систему здравоохранения во второй половине ноября.

"Пиковые нагрузки на систему здравоохранения у нас ожидаются все-таки на вторую половину ноября", - сказал он.

Комментируя высокие показатели смертности вследствие COVID-19 в последние дни, Кузин отметил, что это связано, в частности, тем, что сейчас распространен штамм "Дельта", который является более агрессивным и заразным.

Больше деталей: В то же время, как видно из опубликованных Минздравом данных по заболеваемости COVID-19, по состоянию на 14 октября Донецкая, Житомирская, Запорожская, Одесская и Сумская области соответствуют критериям "красной" зоны.

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Что предшествовало: С 15 октября территория Херсонской области переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. Такое решение приняла 12 октября комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Несколько областей Украины уже соответствуют критериям "красного" региона по уровню эпидемической опасности распространения коронавируса. Однако решений комиссии по ТЭБ и ЧС по этим регионам пока нет.