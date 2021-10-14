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Нова хвиля ковід: у МОЗ розповіли, скільки вільних ліжок залишилося в лікарнях

Четвер, 14 жовтня 2021, 18:06
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Ігор Кузін розповів, що Україні підготували 55,5 тисяч ковід-ліжок, половина з яких на даний момент вже зайнята зараженими пацієнтами.

Джерело: Кузін в інтерв’ю Українському радіо, передає Укрінформ

Пряма мова: "У нас зараз виділено, вже з урахування того, що ми включаємо додаткові лікарні, майже 55, 5 тисячі ліжок. Це та кількість, яка в нас є на рівні областей. З них зараз зайнято 50,8%. Коли ми бачимо, що в якійсь області у нас є перевищення показника 50-55% , додаються нові ліжка".

Деталі: Він додав, що є план розгортання до 70 тисяч ковід-ліжок, і на рівні кожної області також певні лікарні резервної хвилі, які будуть розгортатися за найгіршого сценарію перебігу пандемії.

Загалом, за словами Кузіна, медична система може виділити до 90 тисяч ліжок для пацієнтів з ковідом. Втім він застеріг, що за такої завантаженості лікарень пацієнтами з ковід, може постраждати планова госпіталізація людей з іншими захворюваннями, які також потребують медичної допомоги.

Нагадаємо:

  • За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу, померло 412 хворих.
  • На межі з червоної зони епідемічної небезпеки перебувають Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: коронавірусепідеміямедицинаМОЗ


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