Новая волна ковид: в Минздраве рассказали, сколько свободных коек осталось в больницах

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, что в Украине подготовили 55,5 тысяч ковид-коек, половина из которых на данный момент уже занята зараженными пациентами.

Источник: Кузин в интервью Украинскому радио, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас сейчас выделено, уже с учетом того, что мы включаем дополнительные больницы, почти 55,5 тысячи коек. Это то количество, которое у нас есть на уровне областей. Из них сейчас занято 50,8%. Когда мы видим, что в какой-то области у нас есть превышение показателя 50-55%, добавляются новые койки".

Детали: Он добавил, что есть план развертывания до 70 тыс. ковид-коек, и на уровне каждой области также определены больницы резервной волны, которые будут задействоваться при развитии худшего сценария течения пандемии.

В целом, по словам Кузина, медицинская система может выделить до 90 тысяч коек для пациентов с ковидом. Впрочем, он предостерег, что при такой загруженности больниц пациентами с ковид, может пострадать плановая госпитализация людей с другими заболеваниями, которые также нуждаются в медицинской помощи.

Напомним:

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 412 больных.

На грани красной зоны эпидемической опасности находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

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