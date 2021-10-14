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Новая волна ковид: в Минздраве рассказали, сколько свободных коек осталось в больницах

Четверг, 14 октября 2021, 18:06
Новая волна ковид: в Минздраве рассказали, сколько свободных коек осталось в больницах
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин рассказал, что в Украине подготовили 55,5 тысяч ковид-коек, половина из которых на данный момент уже занята зараженными пациентами.

Источник: Кузин в интервью Украинскому радио, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас сейчас выделено, уже с учетом того, что мы включаем дополнительные больницы, почти 55,5 тысячи коек. Это то количество, которое у нас есть на уровне областей. Из них сейчас занято 50,8%. Когда мы видим, что в какой-то области у нас есть превышение показателя 50-55%, добавляются новые койки".

Детали: Он добавил, что есть план развертывания до 70 тыс. ковид-коек, и на уровне каждой области также определены больницы резервной волны, которые будут задействоваться при развитии худшего сценария течения пандемии.

В целом, по словам Кузина, медицинская система может выделить до 90 тысяч коек для пациентов с ковидом. Впрочем, он предостерег, что при такой загруженности больниц пациентами с ковид, может пострадать плановая госпитализация людей с другими заболеваниями, которые также нуждаются в медицинской помощи.

Напомним:

  • За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев коронавируса, умерло 412 больных.
  • На грани красной зоны эпидемической опасности находятся Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусэпидемиямедицинаМинздрав
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