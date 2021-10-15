Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів
Херсонська область перейшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки, а Київщина потрапила до "помаранчевої" зони.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Станом на 14 жовтня на Херсонщині перевищений показник рівня госпіталізацій – 115,1 на 100 тисяч населення (граничний показник – 60 на 100 тисяч).
На Київщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6% (граничний показник 20%).
Станом на 14 жовтня у "помаранчевій" зоні перебувають 17 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
Найвищий рівень захворюваності у Луганській (871 на 100 тисяч населення), Чернівецькій (868), Сумській (710), Херсонській (680) та Харківській (660) областях.
Інші 6 регіонів та Київ перебувають у жовтій зоні.
Передісторія:
- 12 жовтня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 15 жовтня територія Херсонської області переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.
- Станом на 14 жовтня Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області перебували на межі з "червоною" зоною епідемічної небезпеки.