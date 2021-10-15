Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів

Херсонська область перейшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки, а Київщина потрапила до "помаранчевої" зони.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Станом на 14 жовтня на Херсонщині перевищений показник рівня госпіталізацій – 115,1 на 100 тисяч населення (граничний показник – 60 на 100 тисяч).

На Київщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6% (граничний показник 20%).

Скриншот з сайту МОЗ

Станом на 14 жовтня у "помаранчевій" зоні перебувають 17 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській (871 на 100 тисяч населення), Чернівецькій (868), Сумській (710), Херсонській (680) та Харківській (660) областях.

Інші 6 регіонів та Київ перебувають у жовтій зоні.

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