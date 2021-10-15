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Covid в Україні: Херсонщина "червона" і побільшало "помаранчевих" регіонів

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:37
Фото pixabay.com

Херсонська область перейшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки, а Київщина потрапила до "помаранчевої" зони.  

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Станом на 14 жовтня на Херсонщині перевищений показник рівня госпіталізацій – 115,1 на 100 тисяч населення (граничний показник – 60 на 100 тисяч).

На Київщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6% (граничний показник 20%). 

 
Скриншот з сайту МОЗ

Станом на 14 жовтня у "помаранчевій" зоні перебувають 17 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській (871 на 100 тисяч населення), Чернівецькій (868), Сумській (710), Херсонській (680) та Харківській (660) областях.

Інші 6 регіонів та Київ перебувають у жовтій зоні.

Передісторія:

  • 12 жовтня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що з 15 жовтня територія Херсонської області переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19.  
  • Станом на 14 жовтня Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області перебували на межі з "червоною" зоною епідемічної небезпеки.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗкарантин


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