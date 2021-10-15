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Covid в Украине: Херсонщина "красная" и стало больше "оранжевых" регионов

Пятница, 15 октября 2021, 10:37
Covid в Украине: Херсонщина красная и стало больше оранжевых регионов
Фото pixabay.com

Херсонская область перешла в "красную" зону эпидемической опасности, а Киевская попала в "оранжевую" зону.

Источник: данные Минздрава

Детали: По состоянию на 14 октября в Херсонской области превышен показатель уровня госпитализаций – 115,1 на 100 тысяч населения (предельный показатель – 60 на 100 тысяч).

В Киевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования – 20,6% (предельный показатель 20%). 

 
Скриншот из сайта МОЗ

По состоянию на 14 октября в "оранжевой" зоне находятся 17 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской (871 на 100 тысяч населения), Черновицкой (868), Сумской (710), Херсонской (680) и Харьковской (660) областях.

Остальные 6 регионов и Киев находятся в желтой зоне.

Предыстория:

  • 12 октября комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 15 октября территория Херсонской области переходит в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19.  
  • По состоянию на 14 октября Житомирская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Харьковская области находились на грани "красной" зоны эпидемической опасности.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравкарантин
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