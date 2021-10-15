"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули

На территории Херсонщины с 15 октября вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19, в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Источник: Херсонский горсовет, и.о. заместителя городского головы Роман Головня

Прямая речь: "Мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы".

Детали: По словам Головни, в Херсоне опорные для борьбы с коронавирусом больницы заполнены более чем на 95%.

Людей госпитализируют в больницы, которые находятся рядом с Херсоном, - в Белозерскую районную больницу в частности.

Относительно работы общественного транспорта, то на маршруты города вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.

Общими правилами карантина в "красной" зоне запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов "зеленого" COVID-сертификата о полной вакцинации.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В общественных местах обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 м. В общественном транспорте занимаются только пассажирские места.

Напомним: