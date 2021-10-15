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"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули

Пятница, 15 октября 2021, 15:50
Красная зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули
фото: ГПСУ

На территории Херсонщины с 15 октября вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19, в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Источник: Херсонский горсовет, и.о. заместителя городского головы Роман Головня

Прямая речь: "Мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы".

Детали: По словам Головни, в Херсоне опорные для борьбы с коронавирусом больницы заполнены более чем на 95%.

Людей госпитализируют в больницы, которые находятся рядом с Херсоном, - в Белозерскую районную больницу в частности.

Относительно работы общественного транспорта, то на маршруты города вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.

Общими правилами карантина в "красной" зоне запрещается:

  • работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов "зеленого" COVID-сертификата о полной вакцинации.

В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

В общественных местах обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 м. В общественном транспорте занимаются только пассажирские места.

Напомним:

  • С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.
  • 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций.
  • Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областькоронавирускарантинCovid-2019
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