"Красная" зона: на Херсонщине работают противоковидные патрули
На территории Херсонщины с 15 октября вступили в силу ограничения "красного" уровня эпидемической опасности распространения СOVID-19, в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.
Источник: Херсонский горсовет, и.о. заместителя городского головы Роман Головня
Прямая речь: "Мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 противоковидных патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы".
Детали: По словам Головни, в Херсоне опорные для борьбы с коронавирусом больницы заполнены более чем на 95%.
Людей госпитализируют в больницы, которые находятся рядом с Херсоном, - в Белозерскую районную больницу в частности.
Относительно работы общественного транспорта, то на маршруты города вышли троллейбусы и автобусы в полном составе.
Общими правилами карантина в "красной" зоне запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Ограничения не будут применяться при условии наличия у всех посетителей, работников и организаторов "зеленого" COVID-сертификата о полной вакцинации.
В "красной" зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
В общественных местах обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 м. В общественном транспорте занимаются только пассажирские места.
Напомним:
- С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.
- 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций.
- Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 декабря 2021 года.