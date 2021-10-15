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Україна вимагає від Росії відпустити засудженого до 12 років в Криму Ширінга

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 16:30
Фото: mfa.gov.ua

Міністерство закордонних справ України висловило протест через незаконне рішення так званого "Верховного суду Криму" про засудження громадянина України Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі.

Джерело: заява українського МЗС

Дослівно: "Розглядаємо цю справу як політично вмотивовану. Крім того, вона є черговим прикладом зловживання Росією примусовим нав’язуванням громадянства РФ населенню тимчасово окупованого Криму.

Вимагаємо від Російської Федерації скасувати рішення "суду" і негайного звільнити громадянина України Костянтина Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян".

Передісторія:

  • У п’ятницю так званий "Верховний суд Криму" засудив 61-річного українця Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму за звинуваченням в "шпигунстві".
  • 15 квітня 2020 року ФСБ РФ заявила про затримання в Кримуучасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку нібито входила "російська військовослужбовець, підозрювана у видачі державної таємниці", – Тетяна Кузьменко і громадянин України, якого підозрюють у "здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби" – Костянтин Ширінг. Були порушені справи "про державну зраду і шпигунство".
  • За версією ФСБ, прапорщик Кузьменко передавала Ширінгу відомості про чисельність особового складу полку, ракетне й інше озброєння, місця його дислокації тощо, а він цю інформацію передавав у Міноборони України.
  • За версією слідства, Ширінг разом зі співмешканкою, російською військовослужбовицею з Феодосії, входив до групи розвідки. Ширінг зв'язок із української розвідкою заперечував і стверджував, що його обмовила чоловіка, обвинувачена в зраді батьківщині за збір інформації про озброєння і чисельність особового складу зенітного ракетного полку.

Українська правда
Теми: УкраїнаКрим


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