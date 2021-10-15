Україна вимагає від Росії відпустити засудженого до 12 років в Криму Ширінга

Міністерство закордонних справ України висловило протест через незаконне рішення так званого "Верховного суду Криму" про засудження громадянина України Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі.

Джерело: заява українського МЗС

Дослівно: "Розглядаємо цю справу як політично вмотивовану. Крім того, вона є черговим прикладом зловживання Росією примусовим нав’язуванням громадянства РФ населенню тимчасово окупованого Криму.

Вимагаємо від Російської Федерації скасувати рішення "суду" і негайного звільнити громадянина України Костянтина Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян".

Передісторія: