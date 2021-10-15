Украина требует от России отпустить осужденного на 12 лет в Крыму Ширинга
Пятница, 15 октября 2021, 16:30
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного решения так называемого "Верховного суда Крыма" об осуждении гражданина Украины Константина Ширинга на 12 лет лишения свободы.
Источник: заявление украинского МИД
Дословно: "Рассматриваем это дело как политически мотивированное. Кроме того, оно является очередным примером злоупотребления Россией принудительным навязыванием гражданства РФ населению временно оккупированного Крыма.
Требуем от Российской Федерации отменить решение "суда" и немедленного освободить гражданина Украины Константина Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан ".
Предыстория:
- В пятницу так называемый "Верховный суд Крыма" осудил 61-летнего украинца Константина Ширинга на 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже".
- 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны", – Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" – Константин Ширинг. Были возбуждены дела "о государственной измене и шпионаже".
- По версии ФСБ, прапорщик Кузьменко передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. Д., а он эту информацию передавал в Минобороны Украины.
- По версии следствия, Ширинг вместе с сожительницей, российской военнослужащей из Феодосии, входил в группу разведки. Ширинг связь с украинской разведкой отрицал и утверждал, что его оговорила супруга, обвиняемая в измене родине за сбор информации о вооружении и численности личного состава зенитного ракетного полка.