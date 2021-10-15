Украина требует от России отпустить осужденного на 12 лет в Крыму Ширинга

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного решения так называемого "Верховного суда Крыма" об осуждении гражданина Украины Константина Ширинга на 12 лет лишения свободы.

Источник: заявление украинского МИД

Дословно: "Рассматриваем это дело как политически мотивированное. Кроме того, оно является очередным примером злоупотребления Россией принудительным навязыванием гражданства РФ населению временно оккупированного Крыма.

Требуем от Российской Федерации отменить решение "суда" и немедленного освободить гражданина Украины Константина Ширинга, а также всех незаконно удерживаемых ею украинских граждан ".

Предыстория: