Родина Злочевського відмовилася від 2 ліцензій на видобуток надр – Данілов

Рада національної безпеки та оборони створює портал із інформацією про компанії, які мають дозволи на надрокористування, тим часом родина колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи Злочевського відмовилась від двох ліцензій на видобуток вуглеводнів – нафти, газу, вугілля.

Джерело: секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу після засідання РНБО

Деталі: Секретар Радбезу сказав, що на сьогодні є питання щодо 211 компаній із 3044-х, які мають дозволи на надрокористування.

РНБО доручило Службі безпеки України розібратися, як 23 компанії "без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік, отримали ці дозволи".

Відкрито кримінальне провадження. На наступному засіданні РНБО його членів мають поінформувати з цього приводу.

Пряма мова: "Люди, які є відомі в нашій країни, продовжують відмовлятися від ліцензій, які свого часу вони отримували. На сьогоднішній день ми можемо подякувати родині Злочевських: вони відмовилися від двох ліцензій на вуглеводні, які належали родині Злочевських".

Більше деталей: Данілов наголосив, що "питання не знімається з порядку денного і з контролю". На наступних засіданнях буде продовжено обговорення цього питання.

Крім цього, з 1 листопада запрацює портал від РНБО, на якому покажуть всі 3 044 компанії, які отримали ліцензії на корисні копалини в Україні.

"Ви зможете бачити всі компанії: хто, з ким, як афілійований, скільки вони сплачують податків, у який спосіб у них оформлені земельні ділянки, коли вони отримали ті дозволи і чим вони там займаються", – пояснив секретар РНБО.

Довідка: Микола Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища (згодом – екології та природних ресурсів) із червня 2010 року до квітня 2012. Потім до 26 лютого 2014 року він був заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони Андрія Клюєва.

В кінці 2014 року Злочевський виїхав з України, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні. Також Злочевського підозрювали в газових схемах.

Восени 2016 року його зняли з розшуку.

На початку 2018 року власник газодобувної групи "Burisma Holdings" Микола Злочевський повернувся в Україну.

13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і тодішній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар за закриття справи проти Злочевського.

У серпні 2021 року стало відомо, що Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на дочок Анну і Карину.

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