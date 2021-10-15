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Семья Злочевского отказалась от 2 лицензий на добычу недр – Данилов

Пятница, 15 октября 2021, 20:58
Семья Злочевского отказалась от 2 лицензий на добычу недр – Данилов
Фото с сайта mepr.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны создает портал с информацией о компаниях, которые имеют разрешения на недропользование, тем временем семья бывшего министра охраны окружающей природной среды Николая Злочевского отказалась от двух лицензий на добычу углеводородов – нефти, газа, угля.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО

Детали: Секретарь Совбеза сказал, что на сегодня есть вопросы касательно 211 компаний из 3044-х, которые имеют разрешения на недропользование.

СНБО поручил Службе безопасности Украины разобраться, как 23 компании "без соответствующих нормативно-правовых актов, которые действовали на 2018 год, получили эти разрешения".

Открыто уголовное производство. На следующем заседании СНБО его членов должны проинформировать по этому поводу.

Прямая речь: "Люди, которые известны в нашей стране, продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время они получали. На сегодняшний день мы можем поблагодарить семью Злочевских: они отказались от двух лицензий на углеводороды, принадлежавших семье Злочевских".

Больше деталей: Данилов наглосив, что "вопрос не снимается с повестки дня и с контроля". На следующих заседаниях будет продолжено обсуждение этого вопроса.

Кроме этого, с 1 ноября заработает портал от СНБО, на котором покажут все 3044 компании, получившие лицензии на полезные ископаемые в Украине.

"Вы сможете видеть все компании: кто, с кем, как аффилирован, сколько они платят налогов, каким образом у них оформлены земельные участки, когда они получили те разрешения и чем они там занимаются", – обїяснил секретарь СНБО.

Справка: Николай Злочевский был министром охраны окружающей природной среды (впоследствии – экологии и природных ресурсов) с июня 2010 года по апрель 2012 года. Затем до 26 февраля 2014 года он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.

В конца 2014 года Злочевский выехал из Украины, а начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Также Злочевского подозревали в газовых схемах.

Осенью 2016 его сняли с розыска.

В начале 2018 года владелец газодобывающей группы "Burisma Holdings" Николай Злочевский вернулся в Украину.

13 июня 2020 года директор НАБУ Артем Сытник и тогдашний глава САП Назар Холодницкий заявили, что им предлагали взятку за закрытие дела против Злочевского.

В августе 2021 года стало известно, что Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на дочерей Анну и Карину.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗлочевскийСНБОнефтьгаз
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