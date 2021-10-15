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Пік захворюваності на COVID почнеться з 25 жовтня – секретар РНБО

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 22:56
фото Ельдара Сарахмана, УП

У РНБО вважають, що пік нової хвилі захворюваності на COVID-19 в Україні буде наприкінці жовтня – на початку листопада.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера" у п’ятницю

Пряма мова: "Ми вважаємо, що пік буде з 25 жовтня, і в нас буде 10 днів складних.

Ми розраховуємо, що в лікарнях буде 50-55 тисяч людей одномоментно… Ми вважаємо, що наша система готова".

Деталі: За словами Данілова, єдине питання, яке викликає занепокоєння – це забезпечення киснем.

Він зазначив, що при штамі коронавірусу "Дельта", який зараз переважає в Україні, хворому вкрай складно піднімати рівень кисню.

"Ми потребуємо зараз дуже великих обсягів кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5-7-10-12 літрів вистачало, то сьогодні у нас є випадки, коли треба відразу 15-20-30", - розповів він.

Данілов також закликав громадян вакцинуватися, підкресливши, що з вакцинами зараз проблем немає.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Даніловкоронавірус


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