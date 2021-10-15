Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО

В СНБО считают, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Украине будет в конце октября – начале ноября.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных.

Мы рассчитываем, что в больницах будет 50-55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова".

Детали: По словам Данилова, единственный вопрос, который вызывает беспокойство – это обеспечение кислородом.

Он отметил, что при штамме коронавируса "Дельта", который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5-7-10-12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15-20-30", - рассказал он.

Данилов также призвал граждан вакцинироваться, подчеркнув, что с вакцинами сейчас проблем нет.