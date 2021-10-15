Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО

Пятница, 15 октября 2021, 22:56
Пик заболеваемости COVID начнется с 25 октября – секретарь СНБО
фото Эльдара Сарахмана, УП

В СНБО считают, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Украине будет в конце октября – начале ноября.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных.

Мы рассчитываем, что в больницах будет 50-55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова".

Детали: По словам Данилова, единственный вопрос, который вызывает беспокойство – это обеспечение кислородом.

Он отметил, что при штамме коронавируса "Дельта", который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5-7-10-12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15-20-30", - рассказал он.

Данилов также призвал граждан вакцинироваться, подчеркнув, что с вакцинами сейчас проблем нет.

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Даниловкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
Данилов
ВСУ делают невозможное, но надо значительно больше оружия − Данилов
Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия сохранится в нынешнем виде – Данилов
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: