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Регулятор США одобрил бустерную дозу Johnson & Johnson

Суббота, 16 октября 2021, 03:47
фото: Getty Images

Советники по вопросам вакцинации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) единогласно проголосовали в пятницу за рекомендацию усилительной дозы вакцины Johnson & Johnson по крайней мере через два месяца после первой.

Источник: CNN

Детали: Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов проголосовал за то, чтобы рекомендовать дополнительную дозу для лиц старше 18 лет.

Johnson & Johnson заявляет, что исследования показали, что усилительная доза вакцины за два-шесть месяцев может доказать эффективность до 94%, а также, что эффективность J & J не снижается со временем так же, как вакцины Pfizer.

Однако вакцина Johnson & Johnson не имеет такой высокой защиты, как Pfizer или Moderna.

Следовательно, различные исследования показывают, что эффективность вакцины J & J составляет от 50% до 68%.

Кроме того, FDA призвала комитет обсудить данные, свидетельствующие о том, что безопасно смешивать три разрешеные вакцины против Covid-19: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson – при проведении прививок.

Национальный институт здравоохранения представил первую информацию с текущего исследования, которое показало, что не имеет значения, какую вакцину человека получили первой.

Смешанные бустерные дозы вакцин безопасны, и это усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает "хорошую реакцию" на штамм Delta.

Напомним:

  • 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США (FDA) предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет.
  • 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила в марте применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.

Темы: СШАвакцинация
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