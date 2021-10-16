Регулятор США одобрил бустерную дозу Johnson & Johnson
Советники по вопросам вакцинации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) единогласно проголосовали в пятницу за рекомендацию усилительной дозы вакцины Johnson & Johnson по крайней мере через два месяца после первой.
Источник: CNN
Детали: Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов проголосовал за то, чтобы рекомендовать дополнительную дозу для лиц старше 18 лет.
Johnson & Johnson заявляет, что исследования показали, что усилительная доза вакцины за два-шесть месяцев может доказать эффективность до 94%, а также, что эффективность J & J не снижается со временем так же, как вакцины Pfizer.
Однако вакцина Johnson & Johnson не имеет такой высокой защиты, как Pfizer или Moderna.
Следовательно, различные исследования показывают, что эффективность вакцины J & J составляет от 50% до 68%.
Кроме того, FDA призвала комитет обсудить данные, свидетельствующие о том, что безопасно смешивать три разрешеные вакцины против Covid-19: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson – при проведении прививок.
Национальный институт здравоохранения представил первую информацию с текущего исследования, которое показало, что не имеет значения, какую вакцину человека получили первой.
Смешанные бустерные дозы вакцин безопасны, и это усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает "хорошую реакцию" на штамм Delta.
Напомним:
- 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США (FDA) предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет.
- 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила в марте применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.