Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Регулятор США одобрил бустерную дозу Johnson & Johnson

Суббота, 16 октября 2021, 03:47
Регулятор США одобрил бустерную дозу Johnson & Johnson
фото: Getty Images

Советники по вопросам вакцинации Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) единогласно проголосовали в пятницу за рекомендацию усилительной дозы вакцины Johnson & Johnson по крайней мере через два месяца после первой.

Источник: CNN

Детали: Консультативный комитет FDA по вопросам вакцин и сопутствующих биологических продуктов проголосовал за то, чтобы рекомендовать дополнительную дозу для лиц старше 18 лет.

Johnson & Johnson заявляет, что исследования показали, что усилительная доза вакцины за два-шесть месяцев может доказать эффективность до 94%, а также, что эффективность J & J не снижается со временем так же, как вакцины Pfizer.

Однако вакцина Johnson & Johnson не имеет такой высокой защиты, как Pfizer или Moderna.

Следовательно, различные исследования показывают, что эффективность вакцины J & J составляет от 50% до 68%.

Кроме того, FDA призвала комитет обсудить данные, свидетельствующие о том, что безопасно смешивать три разрешеные вакцины против Covid-19: Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson – при проведении прививок.

Национальный институт здравоохранения представил первую информацию с текущего исследования, которое показало, что не имеет значения, какую вакцину человека получили первой.

Смешанные бустерные дозы вакцин безопасны, и это усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает "хорошую реакцию" на штамм Delta.

Напомним:

  • 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов правительства США (FDA) предоставило разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson для взрослых старше 18 лет.
  • 16 февраля стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕMA) получило официальную заявку от компании Johnson & Johnson на получение разрешения для ее вакцины от коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила в марте применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: