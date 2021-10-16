Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Відсоток дітей серед хворих на COVID не збільшився – Ляшко

Субота, 16 жовтня 2021, 11:00
Відсоток дітей серед хворих на COVID не збільшився – Ляшко
фото КМУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 в Україні не збільшився, порівняно з хвилею коронавірусу навесні.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз у нас по кількості, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють.

Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано".

Деталі: На питання, чи бачить він потребу вакцинувати від коронавірусу дітей, Ляшко відповів: "Я бачу потребу вакцинувати, як мінімум, 70% дорослого населення".

Він нагадав, що 80% летальних випадків від коронавірусу зафіксовано серед людей віком 60+, тому ця вікова група є пріоритетною і для вакцинації.

Ляшко також повідомив, що 98% усіх досліджених штамів коронавірусу в Україні становить штам "Дельта".

Що передувало: Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко Вікторкоронавірусдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Ляшко Віктор
"Ми їх бачимо": Ляшко прокоментував "фейкових пацієнтів" у Helsi
"Не робіть на тяп-ляп": Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з сучасними протоколами
Україну вперше обрали до Виконради ВООЗ – делегатом став Ляшко
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: