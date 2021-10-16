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Відсоток дітей серед хворих на COVID не збільшився – Ляшко

Субота, 16 жовтня 2021, 11:00
фото КМУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на COVID-19 в Україні не збільшився, порівняно з хвилею коронавірусу навесні.

Джерело: Ляшко в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз у нас по кількості, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють.

Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18-ти, в Україні не зареєстровано".

Деталі: На питання, чи бачить він потребу вакцинувати від коронавірусу дітей, Ляшко відповів: "Я бачу потребу вакцинувати, як мінімум, 70% дорослого населення".

Він нагадав, що 80% летальних випадків від коронавірусу зафіксовано серед людей віком 60+, тому ця вікова група є пріоритетною і для вакцинації.

Ляшко також повідомив, що 98% усіх досліджених штамів коронавірусу в Україні становить штам "Дельта".

Що передувало: Упродовж останніх тижнів у США дитяча захворюваність на коронавірус б’є рекорди й вже перевищила середній показник захворюваності серед дорослого населення країни.

Українська правда
Теми: Ляшко Вікторкоронавірусдіти


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