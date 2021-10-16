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Процент детей среди больных COVID не увеличился – Ляшко

Суббота, 16 октября 2021, 11:00
Процент детей среди больных COVID не увеличился – Ляшко
фото КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился, по сравнению с весенней волной коронавируса.

Источник: Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас у нас по количеству, кажется, вроде бы происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют.

Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас – диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно на возраст от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано".

Детали: На вопрос, видит ли он необходимость вакцинировать от коронавируса детей, Ляшко ответил: "Я вижу необходимость вакцинировать, как минимум, 70% взрослого населения".

Он напомнил, что 80% летальных случаев от коронавируса зафиксировано среди людей в возрасте 60+, поэтому эта возрастная группа является приоритетной и для вакцинации.

Ляшко также сообщил, что 98% всех исследованных штаммов коронавируса в Украине составляет штамм "Дельта".

Что предшествовало: На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Украинская правда
Темы: Ляшко Викторкоронавирусдети
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