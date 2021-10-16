Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Процент детей среди больных COVID не увеличился – Ляшко

Суббота, 16 октября 2021, 11:00
фото КМУ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что процент детей среди больных COVID-19 в Украине не увеличился, по сравнению с весенней волной коронавируса.

Источник: Ляшко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Сейчас у нас по количеству, кажется, вроде бы происходит рост. Можно увидеть, что дети болеют, и в статистику попадают дети. И в школах мы видим, что дети болеют.

Но если мы посмотрим в процентном отношении ко всем людям, которые заболели, то увидим, что у нас – диапазон 7-10%. Как было весной, так и сейчас. То есть существенного сдвига заболеваемости именно на возраст от 0 до 18-ти, в Украине не зарегистрировано".

Детали: На вопрос, видит ли он необходимость вакцинировать от коронавируса детей, Ляшко ответил: "Я вижу необходимость вакцинировать, как минимум, 70% взрослого населения".

Он напомнил, что 80% летальных случаев от коронавируса зафиксировано среди людей в возрасте 60+, поэтому эта возрастная группа является приоритетной и для вакцинации.

Ляшко также сообщил, что 98% всех исследованных штаммов коронавируса в Украине составляет штамм "Дельта".

Что предшествовало: На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Украинская правда
Темы: Ляшко Викторкоронавирусдети
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина переходит на зимнее время в конце октября

Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Во Львове вводят усиленный карантин

Главные новости субботы и ночи: миссия NASA, ограничения в Запорожье

Украина оказалась между Индией и Бразилией по распространенности COVID

В СМИ раскрыли имя подозреваемого в убийстве британского депутата

Все новости...
Ляшко Виктор
Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения
Ляшко рассказал, когда врачи будут получать по 20 тысяч зарплаты
Ляшко назвал особенности ковид-штамма "Дельта" в Украине
Последние новости
12:09
На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах
11:52
Погода порадует украинцев теплом и солнцем
11:23
Как арест Саакашвили изменил политические расклады в Грузии
11:19
Немецкие "Зеленые" проведут голосование за продолжение переговоров о коалиции
11:11
Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с АТБ – СМИ
10:51
Коронавирус: в оккупированном РФ Крыму очередной рекорд заражений
10:37
фотоВ Польше авто с украинцами попало в ДТП, погибла девушка
10:23
Monobank закрывает все карты в злотых
10:19
Еще 82 тысячи украинцев сделали прививки против Covid
09:42
Украина переходит на зимнее время в конце октября
Все новости...