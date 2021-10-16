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Війна на сході: ЗСУ продовжують відповідати на обстріли російських найманців

Субота, 16 жовтня 2021, 18:29
Фото ОТУ "Схід"

Збройні формування Російської Федерації, інгноруючи домовленості про "режим тиші", від початку доби здійснили 6 обстрілів на лінії фронту, українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: Зазначається, що упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, а в бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Біля Широкиного російські найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Дослівно: "Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння".

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що у зоні ООС українські військові не мають обмежень відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій. "На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили", - зазначив він.

Українська правда
Теми: війнаРосіяООСЗбройні сили


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