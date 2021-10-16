Война на востоке: ВСУ продолжают отвечать на обстрелы российских наемников

Вооруженные формирования Российской Федерации, ингнорируя договоренности о "режиме тишины", с начала суток совершили 6 обстрелов на линии фронта, украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Отмечается, что в течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, а в сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. У Широкино российские наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Дословно: "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещено минскими договоренностями вооружения".

Напомним: