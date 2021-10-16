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Данілов про вогонь у відповідь у зоні ООС: Командир особисто приймає рішення

Субота, 16 жовтня 2021, 01:16
Данілов про вогонь у відповідь у зоні ООС: Командир особисто приймає рішення
Фото: штаб ООС

У зоні ООС українські військові не мають обмежень відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Нібито наші військові не відповідають, скажемо так, агресору. Це не відповідає дійсності.

На сьогодні ніяких команд не треба, командир особисто приймає рішення, і вогонь у відповідь відкривається при кожному нападі на наші Збройні сили".

Нагадаємо: Рада національної безпеки і оборони затвердила перший в історії України План оборони держави.

Українська правда

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Теми: ДаніловООСвійнаармія
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