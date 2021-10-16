У Зеленського з’ясовують, як при Авакові до криміналітету хибно віднесли 108 людей

В Офісі президента запевняють, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку більше ста осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі DW

Деталі: Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю визнав, що у рішенні Ради нацбезпеки, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, раніше була допущена помилка відносно 108 осіб.

У відповідь на запит журналістів до Офісу президента щодо розслідування причин такої "помилки" та її наслідків, Подоляк закликав "відмовитися від спекулятивних оцінок" тих чи інших санкційних рішень. За його словами, при підготовці вказаних матеріалів порушення були допущені працівниками МВС, коли відомство очолював Арсен Аваков.

За словами Подоляка, на даний момент у повному обсязі встановлюються конкретні обставини того, як допускалися порушення і перевіряється, чи були вони умисними.

Пряма мова: "Ця перевірка ще не завершилася".

Більше деталей: В ОП пообіцяли, що згодом РНБО поінформує про результати перевірки.

Водночас депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", членкиня парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова переконана, що включення невинних людей до санкційного списку було "фальсифікацією документів на найвищому державному рівні". За її словами, "Аваков і Ко прибирали зі списків реальних ворів за гроші, а натомість вносили тих, кого там хотіли бачити".

Оновлено: Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що помилки у рішенні Ради нацбезпеки і оборони відносно 108 осіб із санкційного списку, про які він говорив раніше, стосувалися транслітерації прізвищ.

Нагадаємо: