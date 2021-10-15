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У рішенні РНБО щодо криміналітету були помилки щодо 108 осіб – Данілов

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 20:29
фото РНБО

У рішенні РНБО, що стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу в п’ятницю

Пряма мова: "Наступне питання, яке ми розглядали на порядку денному (засідання РНБО – ред.) – питання стосовно інформації про стан виконання протокольного доручення, що стосується застосування санкцій відносно контрабандистів і ворів у законі. Почали з питання криміналітету.

Була доповідь міністра внутрішніх справ. На превеликий жаль, в рішенні РНБО які готувалися раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили. Міністр проінформував, що 8 людей, які були причетні до оформлення цих документів, понесли покарання. Частина з них звільнена з лав Міністерства внутрішніх справ, дві людини понижені в ієрархії роботи цього міністерства".

Деталі: Данілов також повідомив, що РНБО доручила міністру внутрішніх справ провести додаткову перевірку стосовно 9 осіб із згаданого списку санкцій.

"Було прохання людей, які переймаються питанням волонтерів, наших батальйонів, стосовно 9 осіб, які були внесені в цей список. Їх бачення – що треба провести додаткову перевірку цих осіб. Є протокольне доручення міністру зробити таку перевірку і, в разі необхідності, внести на найближче засідання РНБО відповідні пропозиції стосовно цих осіб, які мають пройти додаткову перевірку ще й Міністерства внутрішніх справ", – сказав він.

Секретар РНБО також зазначив, що стосовно кримінальних авторитетів і злодіїв у законі "продовжується робота".

"Ми отримали звіт, де вони зараз знаходяться. З усіх 17 злодіїв у законі, які були під санкціями, на сьогоднішній день жоден не є на волі. Частина з них покинула територію нашої країни, інша знаходиться в СІЗО", – заявив Данілов.

Передісторія:

  • 4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".
  • 4 лютого 2021 року вперше "злодію в законі" повідомили про підозру за цим законом: підозру отримав "Гіга Озургетський" та двоє "смотрящих" .
  • 14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор в законі". Президент Володимир Зеленський уточнив, що санкції вводять проти 557 ворів у законі, більшість із яких не в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземців-кримінальних авторитетів.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.
  • У червні Данілов заявив, що РНБО перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до "ворів у законі" несправедливо.

Катерина Тищенко, УП
Теми: РНБОсанкціїДаніловкримінал


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