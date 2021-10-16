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У Зеленского выясняют, как при Авакове к криминалитету ошибочно причислили 108 человек

Суббота, 16 октября 2021, 23:08
У Зеленского выясняют, как при Авакове к криминалитету ошибочно причислили 108 человек
Владимир Зеленский, фото Getty Images

В Офисе президента уверяют, что сейчас устанавливаются обстоятельства внесения в санкционный список более ста человек, которых по ошибке "причислили" к криминалитету, в том числе проверяется, могли ли такие действия быть умышленными.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии DW

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу признал, что в решении Совета нацбезопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов и воров в законе, была допущена ошибка относительно 108 человек.

В ответ на запрос журналистов, направленный в Офис президента, о расследовании причин "ошибки" и ее последствий, Подоляк призвал "отказаться от спекулятивных оценок" тех или иных санкционных решений. По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены сотрудниками МВД, когда ведомство возглавлял Арсен Аваков.

По словам Подоляка, на данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения, и проверяется, были ли они умышленными.

Прямая речь: "Эта проверка еще не закончилась".

Больше деталей: В ОП пообещали, что впоследствии СНБО проинформирует о результатах проверки.

В то же время депутат Верховной Рады от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова убеждена, что включение невинных людей в санкционный список было "фальсификацией документов на высшем государственном уровне". По ее словам, "Аваков и Ко убирали из списков реальных воров за деньги, а взамен вносили тех, кого там хотели видеть".

Обновлено: Позже секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что ошибки в решении Совета нацбезопасности и обороны относительно 108 человек из санкционного списка, о которых он говорил ранее, касались транслитерации фамилий.

Напомним:

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 15 октября заверил, что "сознательные или бессознательные ошибки относительно 108 человек" уже исправлены. По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков по криминалитету, были наказаны - часть из них уволили из рядов Министерства внутренних дел, еще двух - понизили в должностях в министерстве. В то же время имен этих людей он не назвал.

  • В июне народная депутатка Александра Устинова в своей колонке на УП писала, что в санкционные списки СНБО под видом "воров в законе" внесли украинских защитников - граждан Украины и представителей различных национальностей, воевавших на востоке Украины. Это бойцы батальона "Крым" и "Шейха Мансура".

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковсанкцииЗеленскийСНБО
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