Данілов пояснив плутанину щодо 108 осіб: Не помилково, а з помилками

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що помилки у рішенні Ради нацбезпеки і оборони відносно 108 осіб із санкційного списку, про які він говорив раніше, стосувалися транслітерації прізвищ.

Джерело: Данілов у коментарі Hromadske

Пряма мова: "Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені".

Деталі: Данілов пояснив, що до списку внесли 108 осіб не помилково, а з помилками у даних.

Він наголосив, що правоохоронці, які допустили помилки транслітерації, були покарані.

Втім, за словами Данілова, серед більш ніж 650 осіб таки була одна, яка опинилась у переліку випадково і санкції щодо неї вже зняли. Хто це і чому її внесли до списку — з особистих мотивів чи через якусь конкретну помилку — секретар РНБО наразі не уточнив.

Що передувало: 15 жовтня Данілов заявив, що у рішенні РНБО, яке стосувалося санкцій відносно кримінальних авторитетів та злодіїв у законі, була допущена помилка відносно 108 осіб.

"На превеликий жаль, в рішенні РНБО, яке готувалося раніше, були свідомі чи несвідомі помилки відносно 108 осіб, які ми вже виправили", — говорив він.

В Офісі президента заявили, що зараз встановлюються обставини внесення до санкційного списку більше ста осіб, яких помилково "зарахували" до криміналітету, в тому числі перевіряється, чи могли такі дії бути умисними.

Представник Міністерства внутрішніх справ часів Арсена Авакова Ярослав Тракало запевнив, що МВС нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку стосуються транслітерації прізвищ.