На Донбасі було 11 порушень "тиші", без втрат
16 жовтня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, в бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.
В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.