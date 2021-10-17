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На Донбасі було 11 порушень "тиші", без втрат

Неділя, 17 жовтня 2021, 07:35
На Донбасі було 11 порушень тиші, без втрат
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

16 жовтня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, в бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляється,  українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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