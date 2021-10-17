Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбасі було 11 порушень "тиші", без втрат

Неділя, 17 жовтня 2021, 07:35
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

16 жовтня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, в бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляється,  українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження

Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Російські найманці поранили українського військового
Окупанти провокують вогонь у відповідь – штаб ООС
Окупанти поранили українського військового
Останні новини
08:22
В Україні антирекорд летальних випадків Covid: за добу 538 смертей
08:00
Головні новини понеділка і ночі: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів
07:42
Окупанти на Донбасі провокують вогонь у відповідь – штаб ООС
07:23
Киву хвилює, коли будуть "платні камери в слідчому ізоляторі СБУ" – Малюська
06:41
Covid у світі: найвища смертність за добу – у Росії та США
06:12
Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження
05:45
Держдеп заявляє, що США не пропонували Туреччині літаків F-16 – ЗМІ
04:46
На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток
03:48
"Закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести" – Саакашвілі
02:55
Трамп позивається проти комітету, який розслідує штурм Капітолія
Усі новини...