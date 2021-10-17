На Донбасі було 11 порушень "тиші", без втрат

16 жовтня на Донбасі було 11 порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: 4 порушення "тиші" були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Луганського найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, в бік Новотошківського - з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник двічі вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.

В напрямку Мар’їнки ворожий вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм, в районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.