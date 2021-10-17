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На Донбассе было 11 нарушений "тишины", без потерь

Воскресенье, 17 октября 2021, 07:35
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

16 октября на Донбассе было 11 нарушений режима прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: 4 нарушения "тишины" были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, в направлении Луганского наемники дважды стреляли из гранатометов различных систем, в сторону Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов у Красногоровки враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм, в районе Светлодарска  с станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщается, украинские защитники открывали огонь в ответ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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