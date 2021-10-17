Коронавирус: еще 11,3 тысячи заражений, 219 больных умерли

В Украине в субботу, 16 октября, обнаружили еще 11 288 случаев Covid, более двух сотен больных умерли, 4,7 тысячам граждан понадобилась госпитализация.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 11 288 новых больных 1086 детей.

Заболели 154 медработника.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 4 747 человек, летальных случаев – 219.

Выздоровел 3541 человек.

Больше всего новых случаев в субботу – на Одесчине (1396) и Харьковщине (948).

Напомним:

По состоянию на субботу Украина с новыми 12 983 больными (выявленными в пятницу) оказалась на 7 месте в мире между Индией и Бразилией. В Европе Украина четвертая.

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