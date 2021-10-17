Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

Неділя, 17 жовтня 2021, 09:27
"Спутник V", фото Getty Images

РФ збільшує поставки в країни-партнери препаратів, які називає "вакцинами проти коронавірусу". Жодна з таких речовин не схвалена до використання ні ВООЗ, ні регуляторами Євросоюзу і США.

Джерело: РБК з посиланням на митну статистику Росії

Деталі: Відомий російський препарат "Супутник V", як і інші розробки Москви, не входить до списку вакцин ВООЗ, дозволених для екстреного використання. Також регулятори ЕС і США не вважають російські препарати ковід-вакцинами.

Незважаючи на це, влітку Аргентина, Казахстан, Індія "і інші країни" закупили російської продукції більше, ніж за перші п'ять місяців року. Про які інші країни мова, не вказується.

РБК пише, що у червні-серпні 2021 року Росія продала іноземним партнерам "вакцин" в вартісному і натуральному вираженні більше, ніж за попередні п'ять місяців.

Цього літа були відправлені на експорт 203,6 тонн препаратів вартістю близько $410 млн.

Кожен літній місяць поставки російських "вакцин" за кордон перевищував в грошовому вираженні $100 млн. Максимум поставок в натуральному вираженні був зафіксований у серпні.

Всього за вісім місяців Росія відправила на експорт 362,5 тонн своїх "вакцин" загальною вартістю 713,7 млн доларів.

При цьому 17 жовтня стало відомо, що В'єтнам почав застосовувати "Супутник V" для населення. Як пише ТАСС, російський препарат надійшов у три пункти щеплення міста Хошимін.

Нагадаємо:

  • Міжнародне співтовариство визнає вакцини Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. А також AstraZeneca, Sinovac і Sinopharm.
  • Влада США з 8 листопада відкриває в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.

Теми: Росіяекспортвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу – ЗМІ

"Слуги" вирішили вигнати з фракції нардепку, яка не підтримала закон про олігархів

відеоУ Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого 2 місяці тому мера Павлова

На адмінмежі з окупованим Кримом припиняє роботу КПВВ "Чаплинка"

Усі новини...
Росія
Коронавірус: в окупованому РФ Криму черговий рекорд заражень
На грі прем'єр-ліги РФ футболісти влаштували бійку на полі "стінка на стінку"
Війна на сході: ЗСУ продовжують відповідати на обстріли російських найманців
Останні новини
02:18
США і Грузія підписали меморандум у сфері оборони
01:26
Син Шефіра отримав з бюджету 600 тисяч гривень – BIHUS info
00:32
Комендантська година і зачинені магазини – в Латвії вводять локдаун
23:57
Від коронавірусу померла заслужена артистка України Марія Гонта
23:29
В Україну повертаються тепло до +21° та дощі
23:06
Боррель: ЄС готовий ввести санкції проти "Белавіа" через наплив мігрантів
22:47
Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП
22:28
Кулеба розповів спецпредставнику ЄС, як РФ порушує права людини в Криму і на Донбасі
22:10
фотоApple представила нову лінійку MacBook Pro і третє покоління AirPods
21:56
Помер спецпредставник України з питань Придністров’я
Усі новини...