Росія нарощує продажі своїх препаратів, не визнаних вакцинами

РФ збільшує поставки в країни-партнери препаратів, які називає "вакцинами проти коронавірусу". Жодна з таких речовин не схвалена до використання ні ВООЗ, ні регуляторами Євросоюзу і США.

Джерело: РБК з посиланням на митну статистику Росії

Деталі: Відомий російський препарат "Супутник V", як і інші розробки Москви, не входить до списку вакцин ВООЗ, дозволених для екстреного використання. Також регулятори ЕС і США не вважають російські препарати ковід-вакцинами.

Незважаючи на це, влітку Аргентина, Казахстан, Індія "і інші країни" закупили російської продукції більше, ніж за перші п'ять місяців року. Про які інші країни мова, не вказується.

РБК пише, що у червні-серпні 2021 року Росія продала іноземним партнерам "вакцин" в вартісному і натуральному вираженні більше, ніж за попередні п'ять місяців.

Цього літа були відправлені на експорт 203,6 тонн препаратів вартістю близько $410 млн.

Кожен літній місяць поставки російських "вакцин" за кордон перевищував в грошовому вираженні $100 млн. Максимум поставок в натуральному вираженні був зафіксований у серпні.

Всього за вісім місяців Росія відправила на експорт 362,5 тонн своїх "вакцин" загальною вартістю 713,7 млн доларів.

При цьому 17 жовтня стало відомо, що В'єтнам почав застосовувати "Супутник V" для населення. Як пише ТАСС, російський препарат надійшов у три пункти щеплення міста Хошимін.

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