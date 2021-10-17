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Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами

Воскресенье, 17 октября 2021, 09:27
"Спутник V", фото Getty Images

РФ увеличивает поставки в страны-партнеры препаратов, которые называет "вакцинами против коронавируса". Ни одно из таких веществ не одобрено к использованию ни ВОЗ, ни регуляторами Евросоюза и США.

Источник: РБК со ссылкой на таможенную статистику России

Детали: Известный российский препарат "Спутник V", как и другие разработки Москвы, не входят в список вакцин ВОЗ, разрешенных для экстренного использования. Также регуляторы ЭС и США не считают российские препараты ковид-вакцинами.

Несмотря на это, летом Аргентина, Казахстан, Индия "и другие страны" закупили российской продукции больше, чем за первые пять месяцев года. О каких других странах речь, не указывается.

РБК пишет, что в июне-августе 2021 года Россия продала зарубежным партнерам "вакцин" в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за предыдущие пять месяцев.

Этим летом были отправлены на экспорт 203,6 тонн препаратов стоимостью около $410 млн.

Каждый летний месяц поставки российских "вакцин" за рубеж превышал в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе.

Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 тонн своих "вакцин" общей стоимостью $713,7 млн.

При этом 17 октября стало известно, что Вьетнам начал применять "Спутник V" для населения. Как пишет ТАСС, российский препарат поступил в три прививочных пункта города Хошимин.

Напомним:

  • Международное сообщество признает вакцины Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. А также AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.
  • Власти США открывают въезд для полностью привитых иностранцев с 8 ноября – но только вакцинами, которые получили одобрение регулирующих органов США или ВОЗ.

Темы: Росcияэкспортвакцинация
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