Россия наращивает продажи своих препаратов, не признанных вакцинами
РФ увеличивает поставки в страны-партнеры препаратов, которые называет "вакцинами против коронавируса". Ни одно из таких веществ не одобрено к использованию ни ВОЗ, ни регуляторами Евросоюза и США.
Источник: РБК со ссылкой на таможенную статистику России
Детали: Известный российский препарат "Спутник V", как и другие разработки Москвы, не входят в список вакцин ВОЗ, разрешенных для экстренного использования. Также регуляторы ЭС и США не считают российские препараты ковид-вакцинами.
Несмотря на это, летом Аргентина, Казахстан, Индия "и другие страны" закупили российской продукции больше, чем за первые пять месяцев года. О каких других странах речь, не указывается.
РБК пишет, что в июне-августе 2021 года Россия продала зарубежным партнерам "вакцин" в стоимостном и натуральном выражении больше, чем за предыдущие пять месяцев.
Этим летом были отправлены на экспорт 203,6 тонн препаратов стоимостью около $410 млн.
Каждый летний месяц поставки российских "вакцин" за рубеж превышал в денежном выражении $100 млн. Максимум поставок в натуральном выражении был зафиксирован в августе.
Всего за восемь месяцев Россия отправила на экспорт 362,5 тонн своих "вакцин" общей стоимостью $713,7 млн.
При этом 17 октября стало известно, что Вьетнам начал применять "Спутник V" для населения. Как пишет ТАСС, российский препарат поступил в три прививочных пункта города Хошимин.
Напомним:
- Международное сообщество признает вакцины Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. А также AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.
- Власти США открывают въезд для полностью привитых иностранцев с 8 ноября – но только вакцинами, которые получили одобрение регулирующих органов США или ВОЗ.