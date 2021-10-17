Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня
Неділя, 17 жовтня 2021, 09:42
У ніч на неділю, 31 жовтня Україна переходить на зимовий час.
Джерело: Укрінформ
Деталі: О 4 годині ранку 31 жовтня стрілки годинника переводять на 1 (одну) годину назад. Таким чином наступна доба у вихідний день "збільшиться" на годину.
Переведення годинників двічі на рік здійснюється в Україні майже чотири десятиліття, в останню неділю жовтня – на годину назад, а в останню неділю березня – на годину вперед.
Нагадаємо:
- Руслан Стефанчук переконує, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.
- 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.