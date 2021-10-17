Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Неділя, 17 жовтня 2021, 09:42
Годинники, фото Getty Images

У ніч на неділю, 31 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Джерело: Укрінформ

Деталі: О 4 годині ранку 31 жовтня стрілки годинника переводять на 1 (одну) годину назад. Таким чином наступна доба у вихідний день "збільшиться" на годину.

Переведення годинників двічі на рік здійснюється в Україні майже чотири десятиліття, в останню неділю жовтня – на годину назад, а в останню неділю березня – на годину вперед.

Нагадаємо:

  • Руслан Стефанчук переконує, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.
  • 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Теми: часукраїнці


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Венеційка" рекомендує змінити законопроєкт про перехідний період щодо Криму та Донбасу

В Україні антирекорд летальних випадків Covid: за добу 538 смертей

Вакцинація в 11 разів знижує ймовірність смерті від Covid – дослідження

На Чернігівщині від коронавірусу помер підліток

Зеленський впевнений, що до кінця року в Україні з’явиться глава САП

Новини 18 жовтня: відповідь Медведчука Зеленському, перевірка COVID-сертифікатів

Усі новини...
час
Ходять і б'ють. Ні, це не про аб'юз, а про час і майстра зі Львова, який виготовив годинники для 70 міст 
Євросоюз перейшов на літній час
В ніч на неділю Україна переходить на літній час
Останні новини
10:44
На ділянці траси Одеса-Рені, що проходить Молдовою, скасували режим пропуску за талонами
10:40
У Києві зростає кількість смертей від covid: найбільше з травня
10:24
У МЗС пояснили, що буде після виключення України з "зеленого списку" ЄС
10:10
Комітет Ради рекомендує прийняти у першому читанні закон про бюджет-2022
10:09
Три країни ЄС невдовзі офіційно підтримають європейську перспективу України - Зеленський
09:56
КНДР здійснила запуск ракети, схожої на балістичну
09:53
Зеленський хоче звільнити голову НБУ Шевченка, Єрмак шукає кандидатів – Bloomberg
09:47
Кабмін спонукає регіони пришвидшити вакцинацію до 1,5 млн щеплень на тиждень
09:36
Помер колишній держсекретар США часів Буша Колін Павелл
09:28
Місія ОБСЄ відновила патрулювання у Горлівці
Усі новини...