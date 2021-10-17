Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

Неділя, 17 жовтня 2021, 09:42
Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня
Годинники, фото Getty Images

У ніч на неділю, 31 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Джерело: Укрінформ

Деталі: О 4 годині ранку 31 жовтня стрілки годинника переводять на 1 (одну) годину назад. Таким чином наступна доба у вихідний день "збільшиться" на годину.

Переведення годинників двічі на рік здійснюється в Україні майже чотири десятиліття, в останню неділю жовтня – на годину назад, а в останню неділю березня – на годину вперед.

Нагадаємо:

  • Руслан Стефанчук переконує, що перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.
  • 19 березня Верховна Рада відправила на доопрацювання до другого читання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

"Українська правда" в Threads

Теми: часукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
час
Україна перейшла на літній час
У ніч на неділю Україна переходить на літній час
26 березня Україна перейде на літній час
Останні новини
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
Усі новини...
Реклама: