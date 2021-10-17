Україна переходить на зимовий час в кінці жовтня

У ніч на неділю, 31 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Джерело: Укрінформ

Деталі: О 4 годині ранку 31 жовтня стрілки годинника переводять на 1 (одну) годину назад. Таким чином наступна доба у вихідний день "збільшиться" на годину.

Переведення годинників двічі на рік здійснюється в Україні майже чотири десятиліття, в останню неділю жовтня – на годину назад, а в останню неділю березня – на годину вперед.

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