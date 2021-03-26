"Світає і смеркає, незалежно від законів": Стефанчук лобіює скасування переведення годинників

Прший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що "перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена".

Джерело: Стефанчук, якого цитує преслужба парламенту

Деталі: В ніч із 27 на 28 березня стрілки годинників в Україні переведуть на годину вперед. Ініціатор законопроєкту про скасування сезонного переведення часу, Стефанчук сподівається, що це останній рік, коли це станеться. За його словами, сезонний перехід на інший час негативно впливає на біоритми людини.

Віцеспікер переконує, що під час підготовки законопроєкту "Про обчислення часу в Україні" було враховано вимоги Конституції України.

У 18 столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок, у 21 столітті реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться, аргументує Стефанчук.

Він також спирається на висновки Національної академії наук України, яка відзначає, що переведення годинників не має жодного економічного обґрунтування.

Ще одна причина, за словами Стефанчука, полягає в необхідності встановити та закріпити на всій території України єдиний київський час.

Пряма мова: "Варто розуміти одне: світає і смеркає, незалежно від законів, і ніхто не може на це вплинути. Ми запропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу — UTC+2.

Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на Сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а Захід — зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно..

Щоб усім було зручно, у тексті проекту закону, поданому до другого читання, передбачили, що органи місцевого самоврядування в разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території".

Що передувало: Верховна Рада проголосувала в першому читанні, але відправила на повторне доопрацювання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.