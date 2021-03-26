Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Світає і смеркає, незалежно від законів": Стефанчук лобіює скасування переведення годинників

П'ятниця, 26 березня 2021, 16:17
Світає і смеркає, незалежно від законів: Стефанчук лобіює скасування переведення годинників

Прший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук переконує, що "перехід на літній чи зимовий час негативно впливає на біоритми людини, а економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена".

Джерело: Стефанчук, якого цитує преслужба парламенту

Деталі:  В ніч із 27 на 28 березня стрілки годинників в Україні переведуть на годину вперед. Ініціатор законопроєкту про скасування сезонного переведення часу, Стефанчук сподівається, що це останній рік, коли це станеться.  За його словами, сезонний перехід на інший час негативно впливає на біоритми людини.

Віцеспікер переконує, що під час підготовки законопроєкту "Про обчислення часу в Україні" було враховано вимоги Конституції України.

У 18 столітті рішення переводити годинник було прийняте з метою економії свічок, у 21 столітті реалії життя істотно змінилися й говорити про якусь економію не доводиться, аргументує Стефанчук.

Він також спирається на висновки Національної академії наук України, яка відзначає, що переведення годинників не має жодного економічного обґрунтування.

Ще одна причина, за словами Стефанчука, полягає в необхідності встановити та закріпити на всій території України єдиний київський час.

Пряма мова: "Варто розуміти одне: світає і смеркає, незалежно від законів, і ніхто не може на це вплинути. Ми запропонували залишити київський час, оскільки 95% території України перебуває в межах єдиного часового поясу — UTC+2.

Тільки Луганська та частково Донецька та Харківська області, а також незначна частина Закарпатської області знаходяться в інших часових поясах. Часова відмінність між ними становить 68 хвилин. У результаті на Сході незадоволені літнім часом, бо світає там о 3-й годині ночі, а Захід — зимовим, через який о 9-й ранку все ще темно..

Щоб усім було зручно, у тексті проекту закону, поданому до другого читання, передбачили, що органи місцевого самоврядування в разі необхідності можуть рекомендувати час початку робочого дня для підприємств, установ та організацій усіх форм власності на відповідній території".

Що передувало: Верховна Рада проголосувала в першому читанні, але відправила на повторне доопрацювання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: часВерховна Рада
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
час
Україна перейшла на літній час
У ніч на неділю Україна переходить на літній час
26 березня Україна перейде на літній час
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...