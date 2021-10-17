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Влада Кабо-Верде, де "ховається" Поклонська, видала США посланця Мадуро

Неділя, 17 жовтня 2021, 12:56
Влада Кабо-Верде, де ховається Поклонська, видала США посланця Мадуро
Місто Прая, столиця Кабо-Верде, фото Getty Images

Влада острівної африканської держави Кабо-Верде екстрадувала в США громадянина Венесуели, бізнесмена Алекса Сааба, незважаючи на те, що він мав дипломатичний статус посланця Ніколаса Мадуро.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на суботнє повідомлення радіо Кабо-Верде

Деталі: Сааб звинувачується у відмиванні грошей в інтересах режиму венсесуельского президента Ніколаса Мадуро, якого Вашингтон не визнає легітимним главою держави.

Екстрадований мав в Кабо-Верде статус спеціального посланника Мадуро.

Рішення про те, що він може бути виданий США, прийняв у вересні Конституційний суд країни.

Алекс Сааб
Алекс Сааб
Фото з сайту wikibioage.com

Передісторія: Сааб був заарештований за виданим США міжнародним ордером в аеропорту на острові Сал в Кабо-Верде в червні минулого року, коли його літак здійснив посадку для дозаправки на шляху з Венесуели в Іран.

Влада Венесуели оголосила протест, вказавши на дипломатичний статус Сааба, однак суди в Кабо-Верде не прислухалися до цих аргументів.

Кабо-Верде на мапі

Кабо-Верде (Cape Verde) на мапі

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін призначив Наталію Поклонську послом Росії в Кабо-Верде. Поклонська в 2014 році перейшла на сторону окупантів і отримала тоді крісло "прокурорки Криму".
  • Україна оголосила Поклонську в розшук за держзраду, сепаратизм і захоплення влади.
  • Офіційний Київ підняв перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської. У МЗС України попередили Поклонську, що сховатися не вийде навіть у Африці.

Теми: дипломатичні відносиниСША
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