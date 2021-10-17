Власти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро

Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба, несмотря на то, что он имел дипломатический статус посланника Николаса Мадуро.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на субботнее сообщение радио Кабо-Верде

Детали: Сааб обвиняется в отмывании денег в интересах режима венсесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не признает легитимным главой государства.

Экстрадированный имел в Кабо-Верде статус специального посланника Мадуро.

Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.

Алекс Сааб Фото с сайта wikibioage.com

Предыстория: Сааба был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран.

Власти Венесуэлы объявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.

Кабо-Верде (Cape Verde) на карте

Напомним: