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Власти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро

Воскресенье, 17 октября 2021, 12:56
Город Прая, столиця Кабо-Верде, фото Getty Images

Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба, несмотря на то, что он имел дипломатический статус посланника Николаса Мадуро.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на субботнее сообщение радио Кабо-Верде

Детали: Сааб обвиняется в отмывании денег в интересах режима венсесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не признает легитимным главой государства.

Экстрадированный имел в Кабо-Верде статус специального посланника Мадуро.

Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.

Алекс Сааб
Алекс Сааб
Фото с сайта wikibioage.com

Предыстория: Сааба был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран.

Власти Венесуэлы объявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.

Кабо-Верде (Cape Verde) на карте
Кабо-Верде (Cape Verde) на карте

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Поклонская в 2014 году перешла на сторону оккупантов и получила кресло "прокурора Крыма".
  • Украина объявила Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм и захват власти.
  • Официальный Киев поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской. В МИД Украины предупредили Поклонску, что спрятаться не получится даже в Африке.

Темы: дипломатические отношенияСША
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