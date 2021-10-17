Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Власти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро

Воскресенье, 17 октября 2021, 12:56
Власти Кабо-Верде, где прячется Поклонская, выдали США посланника Мадуро
Город Прая, столиця Кабо-Верде, фото Getty Images

Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба, несмотря на то, что он имел дипломатический статус посланника Николаса Мадуро.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на субботнее сообщение радио Кабо-Верде

Детали: Сааб обвиняется в отмывании денег в интересах режима венсесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не признает легитимным главой государства.

Экстрадированный имел в Кабо-Верде статус специального посланника Мадуро.

Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.

Алекс Сааб
Алекс Сааб
Фото с сайта wikibioage.com

Предыстория: Сааба был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран.

Власти Венесуэлы объявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.

Кабо-Верде (Cape Verde) на карте
Кабо-Верде (Cape Verde) на карте

Напомним:

  • Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Поклонская в 2014 году перешла на сторону оккупантов и получила кресло "прокурора Крыма".
  • Украина объявила Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм и захват власти.
  • Официальный Киев поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской. В МИД Украины предупредили Поклонску, что спрятаться не получится даже в Африке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дипломатические отношенияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
дипломатические отношения
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Британия назвала имя нового посла в Украине
Последние новости
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
Все новости...
Реклама: