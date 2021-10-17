Власти Кабо-Верде, где "прячется" Поклонская, выдали США посланника Мадуро
Власти островного африканского государства Кабо-Верде экстрадировали в США гражданина Венесуэлы, бизнесмена Алекса Сааба, несмотря на то, что он имел дипломатический статус посланника Николаса Мадуро.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на субботнее сообщение радио Кабо-Верде
Детали: Сааб обвиняется в отмывании денег в интересах режима венсесуэльского президента Николаса Мадуро, которого Вашингтон не признает легитимным главой государства.
Экстрадированный имел в Кабо-Верде статус специального посланника Мадуро.
Решение о том, что он может быть выдан США, принял в сентябре Конституционный суд страны.
Предыстория: Сааба был арестован по выданному США международному ордеру в аэропорту на острове Сал в Кабо-Верде в июне прошлого года, когда его самолет совершил посадку для дозаправки на пути из Венесуэлы в Иран.
Власти Венесуэлы объявили протест, указав на дипломатический статус Сааба, однако суды в Кабо-Верде не прислушались к их аргументам.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Поклонская в 2014 году перешла на сторону оккупантов и получила кресло "прокурора Крыма".
- Украина объявила Поклонскую в розыск за госизмену, сепаратизм и захват власти.
- Официальный Киев поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской. В МИД Украины предупредили Поклонску, что спрятаться не получится даже в Африке.