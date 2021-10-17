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У Києві за добу додався 451 хворий на Covid, серед заражених – десятки дітей

Неділя, 17 жовтня 2021, 13:57
У Києві за добу додався 451 хворий на Covid, серед заражених – десятки дітей
Фото Вікторії Бородінової, Pixabay

У Києві за минулу добу, 16 жовтня, виявили ще 451 випадок захворювання на ковід, заразилися 53 дитини включно з тримісячним немовлям.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "451 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 244 230). 245 жінок, 153 чоловіки, 19 дівчаток від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років".

Деталі: За словами мера, протягом доби хвороба забрала життя 18 киян, загалом від коронавірусу у Києві вже померли 5664 людини.

У суботу до лікарень міста госпіталізували 49 хворих на коронавірус та ще 328 людей з пневмоніями й підозрою на ковід.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (122), Дарницькому (86) та Святошинському (60) районах столиці.

Нагадаємо:

  • Міський голова Києва Віталій Кличко констатував, що у столиці ситуація з ковідом стрімко погіршується.
  • Виробники вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer подали регулятору ЄС заявку на допуск препарату для щеплень дітям від 5 до 11 років.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідеміядіти
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