Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки "плюс" 451 больной Covid, среди зараженных – десятки детей

Воскресенье, 17 октября 2021, 13:57
В Киеве за сутки плюс 451 больной Covid, среди зараженных – десятки детей
Фото Віктори Бородиновой, Pixabay

В Киеве за минувшие сутки, 16 октября, обнаружили еще 451 случай заболевания ковид, заразились 53 ребенка включая трехмесячнего младенца.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 244230). 245 женщин, 153 мужчины, 19 девочек от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет".

Детали: По словам мэра, в течение суток болезнь унесла жизни 18 киевлян, всего от коронавируса в Киеве уже умерли 5664 человека.

В субботу в больницы города госпитализировали 49 больных коронавирусом и еще 328 человек с пневмониями и подозрением на ковид.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (122), Дарницком (86) и Святошинском (60) районах столицы.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко кнстатировал, что в столице ситуация с ковид стремительно ухудшается.

Производители вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer подали регулятору ЕС заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирусэпидемиядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: