В Киеве за сутки "плюс" 451 больной Covid, среди зараженных – десятки детей

В Киеве за минувшие сутки, 16 октября, обнаружили еще 451 случай заболевания ковид, заразились 53 ребенка включая трехмесячнего младенца.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "451 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 244230). 245 женщин, 153 мужчины, 19 девочек от 1 до 17 лет и 34 мальчика от 3 месяцев до 17 лет".

Детали: По словам мэра, в течение суток болезнь унесла жизни 18 киевлян, всего от коронавируса в Киеве уже умерли 5664 человека.

В субботу в больницы города госпитализировали 49 больных коронавирусом и еще 328 человек с пневмониями и подозрением на ковид.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (122), Дарницком (86) и Святошинском (60) районах столицы.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко кнстатировал, что в столице ситуация с ковид стремительно ухудшается.

Производители вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer подали регулятору ЕС заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.