ООС: окупанти стріляли з гранатометів, ЗСУ відповідали
Неділя, 17 жовтня 2021, 18:21
З початку доби у неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.
В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Українська правда