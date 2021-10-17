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ООС: окупанти стріляли з гранатометів, ЗСУ відповідали

Неділя, 17 жовтня 2021, 18:21
ООС: окупанти стріляли з гранатометів, ЗСУ відповідали
фото штабу ООС

З початку доби у неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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