ООС: оккупанты стреляли из гранатометов, ВСУ отвечали

С начала суток в воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.