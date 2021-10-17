ООС: оккупанты стреляли из гранатометов, ВСУ отвечали
Воскресенье, 17 октября 2021, 18:21
С начала суток в воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.
Источник: пресс-центр ООС
Детали: В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.
Украинская правда