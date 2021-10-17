Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ООС: оккупанты стреляли из гранатометов, ВСУ отвечали

Воскресенье, 17 октября 2021, 18:21
фото штаба ООС

С начала суток в воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В направлении Луганского наемники совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info

Зеленский уверен, что до конца года в Украине появится глава САП

Новости 18 октября: ответ Медведчука Зеленскому, проверка COVID-сертификатов

ЕС удалит Украину из списка безопасных стран из-за всплеска коронавируса - СМИ

"Слуги" решили выгнать из фракции нардепку, которая не поддержала закон об олигархах

видеоВ Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего 2 месяца назад мэра Павлова

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
На Донбассе было 11 нарушений "тишины", без потерь
Российские наемники ранили украинского военного
Оккупанты провоцируют ответный огонь – штаб ООС
Последние новости
05:45
Госдеп заявляет, что США не предлагали Турции самолетов F-16 – СМИ
04:46
В Черниговской области от коронавируса умер подросток
03:48
"Призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты" – Саакашвили
02:55
Трамп судится против комитета, который расследует штурм Капитолия
02:18
США и Грузия подписали меморандум в сфере обороны
01:26
Сын Шефира получил из бюджета 600 тысяч гривен – BIHUS info
00:32
Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
23:57
От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта
23:29
В Украине возвращается тепло до + 21°
23:06
Боррель: ЕС готов ввести санкции против "Белавиа" из-за наплыва мигрантов
Все новости...