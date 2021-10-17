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Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів без підпису президента – Зеленський

Неділя, 17 жовтня 2021, 20:19
фото: Рада Європи

Президент Володимир Зеленський заявив, що Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів до того, як він буде прийнятий у другому читанні й підписаний президентом.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV

Пряма мова: "По-перше, з керівником венеційської комісії паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Це не зовсім зрозумілий документ, це не закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України.

Тобто він хотів би, і це його пряма мова, побачити законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки".

Деталі: Зеленський зазначив, що колишній голова ВР Дмитро Разумков хотів отримати висновки Венеційської комісії швидко, "щоб вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували за друге читання".

"Це був політичний крок, я вважаю, що дрібний і помилковий. Тому я і подзвонив пану Букіккіо, він мені сказав…, я йому сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його розглянула Венеційська комісія"", - розповів Зеленський.

Передісторія:

  • 1 липня Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про олігархів №5599.
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.
  • 10 вересня тодішній спікер Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про олігархів направили на експертизу до Венеціанської комісії.
  • 22 вересня Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні.

Катерина Тищенко, УП
Теми: олігархиЗеленськийВерховна Рада


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