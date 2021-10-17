Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів без підпису президента – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів до того, як він буде прийнятий у другому читанні й підписаний президентом.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV

Пряма мова: "По-перше, з керівником венеційської комісії паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Це не зовсім зрозумілий документ, це не закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України.

Тобто він хотів би, і це його пряма мова, побачити законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки".

Деталі: Зеленський зазначив, що колишній голова ВР Дмитро Разумков хотів отримати висновки Венеційської комісії швидко, "щоб вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували за друге читання".

"Це був політичний крок, я вважаю, що дрібний і помилковий. Тому я і подзвонив пану Букіккіо, він мені сказав…, я йому сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його розглянула Венеційська комісія"", - розповів Зеленський.

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