Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів без підпису президента – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Венеційська комісія не розглядатиме законопроєкт про олігархів до того, як він буде прийнятий у другому читанні й підписаний президентом.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV
Пряма мова: "По-перше, з керівником венеційської комісії паном Букіккіо ми непогано знайомі. По-друге, він був досить здивований, що йому відправили на розгляд законопроєкт, який не пройшов друге читання. Це не зовсім зрозумілий документ, це не закон. Мало того, що він не проголосований був і не пройшов друге читання, він був не підписаний президентом України.
Тобто він хотів би, і це його пряма мова, побачити законопроєкт в остаточному вигляді, підписаний президентом України, і тоді ми з вами отримаємо від них висновки".
Деталі: Зеленський зазначив, що колишній голова ВР Дмитро Разумков хотів отримати висновки Венеційської комісії швидко, "щоб вплинути на те, щоб депутати у Верховній Раді не голосували за друге читання".
"Це був політичний крок, я вважаю, що дрібний і помилковий. Тому я і подзвонив пану Букіккіо, він мені сказав…, я йому сказав: "Я вам обіцяю, ми відправимо законопроєкт, який буде підписаний президентом України, щоб його розглянула Венеційська комісія"", - розповів Зеленський.
Передісторія:
- 1 липня Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про олігархів №5599.
- Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надала зауваження до "антиолігархічного" законопроєкту, за її словами документ може суперечити Конституції та порушувати права людини, а відтак не має бути підтриманим.
- 10 вересня тодішній спікер Дмитро Разумков повідомив, що законопроєкт про олігархів направили на експертизу до Венеціанської комісії.
- 22 вересня Венеційська комісія повідомила, що висновок щодо законопроєкту про протидію впливу "олігархів" буде готовий у грудні.