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Венецианская комиссия не будет рассматривать законопроект об олигархах без подписи президента – Зеленский

Воскресенье, 17 октября 2021, 20:19
фото: Совет Европы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Венецианская комиссия не будет рассматривать законопроект об олигархах до того, как он будет принят во втором чтении и подписан президентом.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу ICTV

Прямая речь: "Во-первых, с руководителем венецианской комиссии господином Букиккио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом Украины.

То есть он хотел бы, и это его прямая речь, увидеть законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины, и тогда мы с вами получим от них выводы".

Детали: Зеленский отметил, что бывший председатель ВР Дмитрий Разумков хотел получить выводы Венецианской комиссии быстро, "чтобы повлиять на то, чтобы депутаты в Верховной Раде не голосовали за второе чтение".

"Это был политический шаг, я считаю, что мелкий и ложный. Поэтому я и позвонил господину Букиккио, он мне сказал..., я ему сказал: "Я вам обещаю, мы отправим законопроект, который будет подписан президентом Украины, чтобы его рассмотрела Венецианская комиссия"", - рассказал Зеленский.

Предыстория:

  • 1 июля Рада в первом чтении одобрила законопроект об олигархах №5599.
  • Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.
  • 10 сентября тогдашний спикер ВР Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект об олигархах направили на экспертизу в Венецианскую комиссию.
  • 22 сентября Венецианская комиссия сообщила, что заключение по законопроекту о противодействии влияния "олигархов" будет готово в декабре.

Катерина Тищенко, УП
Темы: олигархиЗеленскийВерховная Рада
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