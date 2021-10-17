Прессекретар Зеленського назвав Медведєва завідувачем політичним цвинтарем

Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва завідувачем політичним "цвинтарем" і вважає його статтю з випадами в бік України спробою нагадати про себе.

Джерело: Никифоров в інтерв'ю телеканалу "Дом"

Пряма мова: "Головне питання, яке я сам собі ставлю: не як ми можемо відреагувати, а чи треба реагувати взагалі? Оскільки, хто такий Медведєв зараз? У російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він – завідувач політичним "цвинтарем", Радою безпеки Російської Федерації, яка абсолютно ні на що не впливає.

Тому його стаття, може, це якраз спроба якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є, цей Дмитро Медведєв. Бо інакше, як крім таких випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій Росії над ним відверто знущаються".

Деталі: За словами Никифорова, якщо текст Медведєва санкціонувала влада РФ, "тоді це сумна і жалюгідна ситуація щодо рівня політичної дискусії в Росії".

"Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом Росії, тоді це просто хамство, це якась маячня", - вважає він.

Прессекретар президента висловив задоволення тим, що публічно ніхто з українських лідерів не відреагував на цю статтю, "тому що це б означало якусь суб'єктивізацію Медведєва".

"Його вже всі забули, це його спроба нагадати про себе, але вона провалилася, тому що офіційно на неї ніхто не відреагував. І це добре, мені здається, це правильно", – сказав він.

Що передувало: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України. Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" домовлятися не будуть.

Він також назвав український закон про корінні народи "ублюдочним", Кримську платформу – "дебільною", і натякнув, що Росія чекатиме для переговорів нового, проросійського керівництва в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи цю статтю, заявив, що Україна у відносинах із Росією враховує лише офіційну позицію президента Володимира Путіна.