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Пресс-секретарь Зеленского назвал Медведева заведующим политическим кладбищем

Воскресенье, 17 октября 2021, 22:17
Пресс-секретарь Зеленского назвал Медведева заведующим политическим кладбищем
Сергей Никифоров, фото ОП

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров назвал заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева заведующим политическим "кладбищем" и считает его статью с выпадами в сторону Украины попыткой напомнить о себе.

Источник: Никифоров в интервью телеканалу "Дом"

Прямая речь: "Главный вопрос, который я сам себе задаю: не как мы можем отреагировать, а надо ли реагировать вообще? Поскольку, кто такой Медведев сейчас? В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он – заведующий политическим "кладбищем", Советом безопасности Российской Федерации, который абсолютно ни на что не влияет.

Поэтому его статья, может, это как раз попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть, этот Дмитрий Медведев. Иначе, как кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются".

Детали: По словам Никифорова, если текст Медведева санкционировали власти РФ, "тогда это печальная и плачевная ситуация по уровню политической дискуссии в России".

"Если это не санкционировано высшим руководством России, тогда это просто хамство, это какой-то бред", - считает он.

Пресс-секретарь президента выразил удовлетворение тем, что публично никто из украинских лидеров не отреагировал на статью, "потому что это означало бы какую-то субъективизацию Медведева".

"Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась, потому что официально на ее никто не отреагировал. И это хорошо, мне кажется, это правильно", - сказал он.

Что предшествовало: Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности переговоров с нынешним руководством Украины. Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут.

Он также назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", Крымскую платформу – "дебильной", и намекнул, что Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине. 

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эту статью, заявил, что Украина в отношениях с Россией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМедведев
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