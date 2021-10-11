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Медведєв про Зеленського: Вивернута навиворіт людина

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:53
Медведєв про Зеленського: Вивернута навиворіт людина
Дмитро Медведєв, фото партіі “Единая Россия”

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає позбавленими сенсу контакти з нинішнім українським керівництвом, він присвятив цьому статтю, в якій звинуватив Володимира Зеленського у відмові від "своєї ідентичності".

Джерело: стаття Медведєва, опублікована в газеті "Коммерсант" ("Ъ")

Деталі: Медведєв заявив, що "Україна перебуває у пошуку своєї ідентичності і особливого шляху, складає свою окрему історію", а її перші особи не мають "жодної стійкої самоідентифікації, нещасні люди".

На його думку, Володимир Зеленський із приходом до влади зрадив себе, свою мову і свою ідентичність, щоб утриматися на посаді президента, через що переживає "щоденний когнітивний дисонанс".

Пряма мова: "Нинішній президент цієї змученої країни – людина, що має певні етнічні корені, все життя говорила російською мовою. Більш того, працювала в Росії й отримувала значні кошти з російських джерел.

Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти його особистої влади, він повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті – відмовився від своєї ідентичності. Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України (які, треба зізнатися, там завжди були, але становили від сили 5-7% активного населення).

Можна тільки уявити, наскільки огидно йому було зробити подібне моральне "сальто-мортале". Це нагадує божевільну ситуацію, коли представники єврейської інтелігенції у нацистській Німеччині з ідейних причин попросилися б на службу в СС".

Більше деталей: Російський політик упевнений, що український президент змушений "маневрувати між різними силами", – "нациками", кримськими татарами, українцями і росіянами, – "щоб йому не зламали шию".

На думку Медведєва, Зеленський хотів вбудуватися в "пантеон героїв" націоналістів і змушений був визнати Бандеру і Шухевича. При цьому російський чиновник наводить документ про єврейські погроми у Львові в 1941 році.

Пряма мова Медведєва: "Йому (Зеленському – ред.) явно противно потурати цим настроям, вся історія його життя, життя його родини повстає проти подібної гидоти. Нормальна, порядна людина просто не змогла б це робити. Але, на жаль, треба. Інакше размажуть мізки по стінах.

Він дуже боїться і не любить цих людей, але змушений проповідувати їхні ідеологеми, захищати огидні йому погляди.

Вивернута навиворіт людина. Як у такій ситуації з ним можна вести переговори і домовлятися? Ніяк".

Чому це важливо: Володимир Зеленський давно домагається зустрічі тет-а-тет із Володимиром Путіним, але у Кремлі відмовляються говорити на актуальні для України теми (деокупація Криму й Донбасу) і диктують свої (скасування санкцій, повернення дипломатів, відновлення транспортного сполучення тощо).

Цьому передувало: У липні президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 

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"Українська правда" в Threads

Теми: МедведєвРосіяЗеленськийнаціоналісти
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