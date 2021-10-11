У Зеленського відреагували на "шантажистську" статтю Медведєва

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна у відносинах із Росією враховує лише офіційну позицію президента Володимира Путіна, а появі статті його соратника Дмитра Медведєва з "шантажистською позицією" бачить два можливих пояснення.

Джерело: коментар Подоляка "Українській правді" після публікації "статті" заступника глави Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в газеті "Коммерсант"

Деталі: Подоляк вважає "вкрай дивним, недоречним, неактуальним" текст, автором якого заявлено Дмитра Медведєва.

Він зазначив, що Медведєв, який "випав із актуального політичного порядку" денного, "не запрошувався до розмови про організацію переговорів між президентами України й Росії", і що до колишнього президента РФ із іронією ставляться навіть у російських ЗМІ.

Подоляк озвучив кілька версій мотивів появи даного тексту.

Пряма мова: "По-перше, Медведєв такою образливою тональністю міг спробувати показати старшим товаришам, що він ще чогось вартий. Це якщо рішення про написання такого тексту було його власним. Що сумнівно, розуміючи і приймаючи той факт, що сам Медведєв давно не виявляв жодної виразної активності.

Інша версія – оскільки особливої ​​репутаційної цінності Медведєв уже не має, рішення вкласти в його уста відкриті образи і настільки брутальну брехню може відображати той факт, що Медведєвим як слабкою фігурою, про яку ніхто не буде шкодувати, просто скористалися, щоб заявити різку шантажистську позицію".

Більше деталей: На думку Подоляка, якщо правдива друга версія, "це відображає досить нервовий стан російського керівництва, яке просто не знає, як вивести з глухого кута відносини між Росією та цивілізованим світом".

За його словами, "текст за підписом Медведєва витриманий в такому стилі і в такий лексиці, що нагадує класичні пропагандистські тексти в радянських газетах 1930-х років".

Подоляк наголосив, що "якщо від імені держави допускається подібна стилістика, то справи кепські", а "якщо подібний текст публікується ще й у день початку візиту в Москву заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, що ретельно готувався, то явно хтось намагається не лише зберегти, але й посилити курс на конфронтацію".

Пряма мова Подоляка: "У будь-якому випадку, українська сторона звертає увагу лише на позицію чинного президента Росії. Що звучить в його оточенні – це питання другорядне, як мінімум. Головне питання – яку позицію займає сам пан Путін. Адже від його імені офіційно звучали інші формулювання, і необхідність переговорів між Україною і Росією підтверджувалася.

З українського боку необхідні кроки зроблені. Якщо ж у Росії хочуть обговорити в тому числі й ідентичність України, чому приділено велику увагу в тексті Медведєва, то виходити необхідно з наступного.

Ідентичність українців і України як країни точно відрізняється від того, що було складено з цього приводу в рамках сконструйованої історії СРСР або короткого курсу історії КПРС. Цінності України відрізняються від того, що говорилося про них у минулому. Потрібно прийняти і поважати цей факт".

Цьому передувало: Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про відсутність сенсу в переговорах із нинішнім керівництвом України. Він заявив, що президент Володимир Зеленський зрадив свою ідентичність і свою російську мову, а з "вивернутою навиворіт людиною" домовлятися не будуть.

Він також назвав український закон про корінні народи "ублюдочним", Кримську платформу – "дебільною", і натякнув, що Росія чекатиме для переговорів нового, проросійського керівництва в Україні.

Передісторія:

Володимир Зеленський давно домагається зустрічі тет-а-тет із Володимиром Путіним, але у Кремлі відмовляються говорити на актуальні для України теми (деокупація Криму й Донбасу) і диктують свої (скасування санкцій, повернення дипломатів, відновлення транспортного сполучення тощо). Київ на це не реагує.

У липні президент Росії Володимир Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців".

Володимир Зеленський у відповідь на статтю Володимира Путіна про братні народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

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