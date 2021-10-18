Штаб: Доба на фронті минула без втрат

17 жовтня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Луганського найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, в бік Талаківки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.