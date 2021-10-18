Штаб: Доба на фронті минула без втрат
Понеділок, 18 жовтня 2021, 07:25
17 жовтня окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Луганського найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, в бік Талаківки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети.
Біля Новозванівки ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Українська правда