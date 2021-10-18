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Штаб: Доба на фронті минула без втрат

Понеділок, 18 жовтня 2021, 07:25
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

17 жовтня окупанти  4 рази порушили  режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Луганського найманці стріляли зі станкових протитанкових гранатометів, в бік Талаківки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети.

Біля Новозванівки ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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