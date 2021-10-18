Штаб: Сутки на фронте прошли без потерь
Понедельник, 18 октября 2021, 07:25
17 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Источник: штаб ООС
Детали: В направлении Луганского наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов, в сторону Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.
У Новозвановки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
Украинская правда