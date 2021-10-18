Штаб: Сутки на фронте прошли без потерь

17 октября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Луганского наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов, в сторону Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

У Новозвановки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные открывали огонь в ответ.