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В России новый максимум больных Covid за сутки

Понедельник, 18 октября 2021, 12:47
Фото pixabay.com

В России за сутки 17 октября заболели коронавирусом 34 325 человек – это новый максимум суточной заболеваемости Сovid-19 с июля 2020 года, 998 человек умерли.  

Источник: данные оперативного штаба РФ

Детали: Больше всего новых больных выявили в Москве (6 823), Санкт-Петербурге (3 097), Московской области (2 768) и Самарской области (915).

 

Всего с начала пандемии в России заболели коронавирусом 8 027 012 человек, умерли 224 310 человек, преодолели вирус 7 017 055 человек, из них 16 431 за минувшие сутки.

Предыстория: 

  • 15 октября в России снова зафиксировали антирекорды по количеству новых больных и количеству умерших от коронавируса за сутки. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 208 случаев, умерли за сутки 1 002 пациента – это был максимум за весь период пандемии.
  • 16 октября суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 34 303 случая, это было новое максимальное значение за всю пандемию.
     

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
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