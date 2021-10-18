В России новый максимум больных Covid за сутки

В России за сутки 17 октября заболели коронавирусом 34 325 человек – это новый максимум суточной заболеваемости Сovid-19 с июля 2020 года, 998 человек умерли.

Источник: данные оперативного штаба РФ

Детали: Больше всего новых больных выявили в Москве (6 823), Санкт-Петербурге (3 097), Московской области (2 768) и Самарской области (915).

Всего с начала пандемии в России заболели коронавирусом 8 027 012 человек, умерли 224 310 человек, преодолели вирус 7 017 055 человек, из них 16 431 за минувшие сутки.

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